Hoe meer we werken met webbased platformen, hoe meer browservensters we soms hebben openstaan. Verliest u wel eens het overzicht? De Londens/Brusselse start-up Virtual Cockpit wil er met Squid iets aan doen. Goed nieuws voor business managers, maar ook voor influencers.

Iets als Squid was nodig. Dat merkte Guy Condamine zelf bij Virtual Cockpit. Het IT-bedrijf dat hij vanuit Londen leidt focuste altijd op strategische consultancy en data-visualisatie, en zo merkte hij dat heel veel data vaak moeilijk zichtbaar zijn voor personeel dat technisch niet goed onderlegd is. "Neem nu een business manager die zicht wil krijgen op het aantal bezoeken dat zijn verkopers gisteren hebben afgelegd; vaak is dat heel omslachtig om dat uit een systeem te trekken, of is het visueel helemaal niet helder. En dat voorbeeld is symptomatisch: gemiddeld moet iedereen die 's ochtends op bureel aankomt een platform of zes en evenveel browservensters checken vooraleer hij vertrokken is. Als je dat kunt bundelen in één overzichtelijk venster, creëer je focus en win je tijd."

En dat is precies wat Condamine gedaan heeft. Hij ontwikkelde Squid, een software die als een octopus zijn armen connecteert met alle mogelijke webplatformen en de output daarvan helder weergeeft in één browservenster. De founder en CEO ziet mogelijkheden. "Neem nu bijvoorbeeld de webshop van een grote farmalaborant die onze eerste klant is. Het vraagt vijf stappen om daarin alles op te volgen. Niet alleen moet je eerst en vooral kijken of al je productgegevens juist zijn, daarna moet je die ook in je supply chain inladen, waarna ze ook in de backend van je webshop moeten belanden. Vervolgens is de vraag of de apotheker aan de andere kant het product op de juiste manier te zien krijgt en wil je na afloop ook kunnen verifiëren of een bestelling goed is afgehandeld. Door dat allemaal in één scherm te concentreren krijg je overzicht. Of denk aan een influencer die meerdere instagram-accounts beheert, ook die kan baat hebben alles in één oogopslag te zien."

Bestaan dat soort dashboards dan niet al langer? Condamine ziet in die veel-browservensters-in-één-aanpak een USP. "Dat vindt je nergens", beweert hij. "En alleen zo krijg je focus. Voor slechts twintig euro per jaar - een erg redelijke prijs, lijkt ons - kun je gebruik maken van Squid."

Virtual Cockpit lanceerde Squid eind juni, en dus zijn er naast die grote farmaspeler nog weinig klanten. "Ik wil nu in de eerste plaats in mijn eigen business network proberen extra klanten te overtuigen om met ons product te werken, en verder hoop ik nu ook de nodige aandacht te genereren om meer mensen op ons bestaan te wijzen. Ik droom ervan dat ik een influencer vind die met de tool wil werken, want dan kan het snel viraal gaan. Ik ben er in elk geval van overtuigd dat het iets is dat wereldwijd kan aanslaan. Daarom hebben we ook kantoren gekocht op Turn & Taxis in Brussel om ook daar voet aan de grond te krijgen."

Door IT-consultancy opdrachten kon Virtual Cockpit Squid volledig bootstrappen, en dat blijft ook voorlopig het plan.