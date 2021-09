Techreus Apple heeft dinsdagavond vier nieuwe iPhone-modellen voorgesteld. De iPhone 13-serie heeft een beter scherm, krachtigere batterij, snellere processor en betere camera's dan de vorige generatie. Op hetzelfde virtuele event onhulde het bedrijf ook nieuwe versies van de Apple Watch en iPad (mini).

De iPhone 13 ziet er grotendeels hetzelfde uit als zijn voorganger. Een verschil is dat de zogeheten notch, de uitstulping in het scherm waar sensoren zitten voor onder meer de gezichtsherkenning, wat smaller is geworden. Net als afgelopen jaar komt het 5G-toestel in vier versies en drie verschillende maten. Het gaat om de 'standaard' iPhone 13 met een schermdiagonaal van 6,1-inch, een iPhone 13 mini van 5,4-inch, een 6,1-inch Pro-model en tot slot een grotere iPhone 13 Pro Max met een display van 6,7-inch.

De iPhone 13 (mini) kreeg een verbeterd Super Retina XDR OLED-display met 28 procent meer helderheid. Toch gaat de batterij respectievelijk tot 2,5 en 1,5 uur langer mee dan bij de vorige generatie iPhones, dankzij de energiezuinigere A15 Bionic-chip.

De twee duurdere Pro-modellen hebben drie camera's in plaats van twee en een ProMotion-scherm dat vaker kan verversen, tot 120Hz, waardoor bewegende beelden vloeiender zijn. Grootste blikvanger op deze toestellen is zonder twijfel de Filmmodus, waarbij de focus automatisch wordt verlegd wanneer een nieuw onderwerp prominent in beeld komt. Voorbeeld: wanneer iemand zijn hoofd wegdraait in beeld, zal de iPhone automatisch scherpstellen op een andere persoon of ander voorwerp. Dat zag er tijdens de demonstraties alvast zeer professioneel uit. Het is trouwens ook mogelijk om achteraf de scherptediepte nog aan te passen: bij foto's al vaker gezien, maar voor video's is dat nog vrij uniek. Nog een verschil met de 'gewone' iPhone 13 (mini) is de GPU oftewel grafische processor: die heeft een extra vijfde core op de Pro-modellen, wat onder meer in games een troef kan zijn.

Alle nieuwe smarpthones draaien van huis uit iOS 15, dat vanaf 20 september ook voor flink wat andere iPhones beschikbaar zal zijn.

Richtprijzen: de iPhone 13 is er vanaf 909 euro, de mini-uitvoering begint bij 809 euro. De iPhone 13 Pro start bij 1.159 euro, zijn grotere broer bij 1.259 euro. De prijs hangt telkens af van de opslagcapaciteit (voortaan minimaal 128 GB, maar niet uitbreidbaar), waarbij Apple nu voor het eerst ook een model op de markt brengt met 1 terabyte geheugen. Voor die meest complete uitvoering van de iPhone 13 Pro Max betaal je wel een stevige 1.839 euro.

De optiek van de iPhone 13 Pro. © Apple

Groter scherm voor de Watch

De Apple Watch Series 7 bleek wat vernieuwender te zijn dan de iPhone 13, die het vooral moet hebben van meer power. Het slimme horloge krijgt om te beginnen een nieuw display mee met bijna twintig procent meer schermoppervlak en opvallend dunne randen van slechts 1,7mm. Daardoor past er veel meer informatie op het display - denk aan extra regels tekst in een berichtje, zodat je minder hoeft te scrollen.

De Watch biedt nog steeds een autonomie van achttien uur, wat tamelijk weinig is in vergelijking tot de belangrijkste concurrenten, maar het gadget laadt voortaan wel 33 procent sneller draadloos op. Apple claimt ook dat het de meest robuuste Watch tot nu toe is, dankzij meer barstbestendig kristal, het IP6X-certificaat voor stofbestendigheid, en het feit dat het klokje voldoet aan de WR50-waterbestendigheidsnorm.

Verder kreeg de instap-iPad een upgrade met een snellere processor en een betere camera aan de voorkant. De iPad mini, het kleinste model van de tablet van Apple, werd opnieuw ontworpen en lijkt nu op onder meer de iPad Air en de iPad Pro. Dat model kreeg verder een beter scherm, snellere processor en betere camera's.

Apple Watch Series 7. © Apple

