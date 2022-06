Eind deze zomer komt Proximus met een nieuwe modem voor zowel DSL als fiber. Die is zuiniger, groener en haalt zelfs over wifi bijna-gigabitsnelheden.

Vanaf eind deze zomer krijgen nieuwe klanten bij Proximus voor hun aansluiting de nieuwe Internet Box mee. Data News kreeg een preview van de mogelijkheden en technologie van het toestel dat glasvezel omzet in gigabit internet.

Voor het eerst is de behuizing van de Internet Box voor honderd procent uit gerecycleerd plastic gemaakt. Ook verbruikt het toestel tot 24,5 procent minder stroom ten opzichte van de vorige generatie (de BBox v3 uit 2018) waardoor de CO²-voetafdruk 30 procent kleiner is (41 procent voor de productie en 24,5 procent voor energie). De Internet Box werkt zowel op glasvezel als DSL en is daardoor zowel voor het huidige als toekomstige vaste netwerk van Proximus geschikt.

Achteraan vinden we naast de twee aansluitingen voor DSL en fiber vier gigabit ethernetpoorten, twee FXP-poorten voor telefonie/VoIP. Aan de zijkant is er een knop om de wifi manueel aan of uit te zetten en een WPS-knop om het toestel te koppelen aan eventuele Boosters, de toestellen om je wifi-netwerk naar andere delen van het huis te versterken.

De nieuwe Internet Box kan zowel DSL als glasvezel (WAN) gebruiken en heeft verder vier ethernetpoorten om bijvoorbeeld een spelconsole of mediaspeler aan te sluiten. © PVL

Acht keer krachtiger

De Internet Box zelf wordt gemaakt door het Franse Sagemcom. Onder de motorkap zit er 1 gigabyte DDR3 RAM en 512 megabyte flashopslag, ten opzichte van 256MB RAM en 128MB opslag in de vorige versie. Dat is een forse stijging, nochtans vereist sneller internet niet noodzakelijk veel meer virtuele paardenkracht.

'We hebben dat vandaag inderdaad niet echt nodig,' zegt Gert Maes van Proximus. 'Maar dat maakt het toestel toekomstgericht. Stel dat we op termijn toepassingen willen uitrollen rond security, of apps die deels lokaal op de modem en deels in de cloud draaien, dan hebben we die mogelijkheid.' In de marge daarvan laat Proximus ook weten dat wachtwoorden van het netwerk voortaan in de cloud worden bewaard, wat betekent dat wie van modem wisselt, hetzelfde netwerkwachtwoord blijft behouden.

Wifi 6

Voor draadloze connectiviteit beschikt het toestel over Wifi 6, wat een stuk hogere snelheden mogelijk maakt ten opzichte van oudere technologie. Het toestel beschikt over een 2,4 GHz (2X2 antennes) en 5 Ghz (4X4 antennes) signaal. Hogere frequenties maken hogere snelheden mogelijk. De lage frequentie is dan weer beter geschikt om ook door dikke muren te geraken en is ook geen overbodige luxe in goed geïsoleerde huizen.

'Wifi 6 is goed, maar met Smart Wifi is het nog beter', vult Maes aan. Dat is een laag bovenop Wifi 6 om het draadloze signaal optimaal te sturen. Dat wil zeggen dat er automatisch het beste kanaal wordt gekozen bij risico op verstoring van apparaten in de buurt. Dat gebeurde bij eerdere versies ook al, maar er wordt nu continu gemonitord om het signaal te optimaliseren naar bijvoorbeeld het aantal toestellen en hun noden op het netwerk.

Proximus benadrukt wel dat die gegevens anoniem zijn, alleen maar daarvoor worden gebruikt en dus niet voor marketingdoeleinden. Het geeft ook inzicht aan helpdeskmedewerkers bij een storing, wat maakt dat er minder snel een technieker fysiek zou moeten langskomen.

© PVL

'Deze combinatie van Wifi 6 en Smart Wifi laat ons toe om zowel de beste wifi te leveren als een goede monitoring te doen. We hebben zelf gemerkt dat bij Wifi 6, ook als je op langere afstand van de gateway (modem) of een booster zit, de snelheid en stabiliteit veel beter is.' zegt Maes. Daarbij komt ook nog dat een toestel op Wifi 6 minder stroom verbruikt dan met oudere technologie. Vandaag zijn ongeveer dertig procent van de smartphones op het netwerk van Proximus al uitgerust met Wifi 6, zegt het bedrijf, eind 2021 was dat nog twintig procent.

Booster

Een snelle Internet Box is fijn, maar aan de andere kant van een grote woning met enkele muren tussen blijft er van een gigabitverbinding niet veel over. Daarom brengt Proximus ook haar Wi-Fi Boosters v2 op de markt: een draadloze versterker van je wifi. Ook hier is de behuizing gemaakt van gerecycleerd plastic, met tien procent minder stroomverbruik ten opzichte van voorgangers.

De Booster kan draadloos connecteren met de modem, maar heeft ook twee LAN-poorten. © PVL

De Box zelf heeft al zo'n Booster ingebouwd. Dat zegt je als gebruiker misschien weinig, maar het maakt vooral dat je naast de modem niet al een eerste Booster moet plaatsen. Tegelijk gaat het niet om een tweede wifi-netwerk, maar blijft alles via EasyMesh over één netwerk lopen. Het toestel kan zowel draadloos als via een netwerkkabel (op één van de twee ethernetpoorten) worden aangesloten. Daarnaast is er ook een WPS-knop om het toestel te koppelen aan de Internet Box.

Proximus wil de Booster zo eenvoudig mogelijk houden. Er is quasi geen configuratie nodig, een rode, oranje of groene led geeft aan of je nog op een optimale afstand van de Internet Box zit om het signaal door te sturen.

Zo'n Booster is uiteraard niet gratis. In sommige (hogere) abonnementen zal je er één of twee gratis kunnen krijgen. Daarbuiten betaal je 2,99 euro per maand per Booster. Een Booster apart kopen kan niet.

Hoe snel mag het gaan?

Nieuwer, groener, sneller, dat klinkt allemaal mooi, maar hoe snel gaat dat nu exact in praktijk? Proximus nuanceert dat dat enorm variabel is van toestel tot toestel, en of je op het tragere 2,4 GHz signaal zit, of op 5GHz. Maar het verschil met de oude modem, BBox3, is er wel. Een oudere iPhone 7 of 8 haalt op 2,4 GHz op de oude modem 40-60 Mbps. Op de nieuwe Internet Box is dat 70-90 Mbps. Bij dezelfde test op 5Ghz is dat 350-450 Mbps met de oude modem en 400-500 Mbps op de nieuwe.

Maar de grote maxima zitten bij de nieuwe flagships. Volgens Proximus haalt een Samsung S21 of S22 Ultra 450-550 Mbps op de oude BBox, maar 820-920 Mbps op de Internet Box (op een 5 GHZ netwerk). Dat is een indrukwekkend resultaat, wetende dat wifi altijd wel enig snelheidsverlies heeft ten opzichte van een bekabeld netwerk.

De effectieve snelheid via wifi hangt af van je toestel, maar zelfs bij oudere exemplaren zonder Wifi 6 is er een snelheidsverschil merkbaar. © Proximus

Data News kon ook zelf een snelheidstest uitvoeren. Daar haalden we 630 Mbps download en 395 Mbps upload, al was dit op een OnePlus Nord 2, een recente midrange smartphone zonder Wifi 6.

Waar, wanneer en hoe?

De nieuwe Internet Box wordt tegen eind deze zomer beschikbaar. In eerste instantie is dat vooral voor nieuwe klanten. Bestaande klanten zullen op termijn wel kunnen vragen naar een nieuwe modem, maar het bedrijf wil niet aanmoedigen dat iemand die nog maar 1-2 jaar een nieuwe modem heeft, die nu al gaat vervangen.

Dat past in het groene gedachtengoed, maar ook in de realiteit van het chiptekort waarmee de wereld intussen al twee jaar kampt. Proximus zegt dat het zowel van producent Sagemcom als van chipleverancier Broadcom genoeg stock krijgt, maar niet genoeg om iedereen vanaf dag 1 te upgraden. Het blijft een spanningsveld waar achter de schermen stevige gesprekken over worden gevoerd, maar als niet iedereen tegelijk wil upgraden, zouden er geen noemenswaardige leveringsproblemen mogen zijn.

© PVL

