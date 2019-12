Een klep die niet goed is dichtgedraaid - erger: open gelaten - kan in een industriële installatie een ramp betekenen. Om te zorgen dat je ten allen tijde weet of iets open dan wel dicht is, schakelt de Antwerpse start-up Aloxy het Internet Of Things in.

Het begon als een project aan de Universiteit Antwerpen (UA) en imec. Jan Coppens en enkele medeonderzoekers ontwikkelden een manier om data te meten en door te sturen op een energiezuinige manier. 'We merkten vervolgens dat we heel veel vragen daarrond kregen vanuit de Antwerpse Haven', vertelt hij. 'Zeker in de chemische sector was er interesse, en zo zijn we begonnen met de ontwikkeling van sensoren die toestaan om de stand van een afsluiting, klep of kraan in grote industriële installaties te bepalen. Dat is immers van levensbelang in die sectoren, vaak worden zo'n afsluiters maar één keer om de paar weken of maanden manueel bediend, maar als het gebeurt mag het niet foutlopen.'

De oplossing van Aloxy bestaat uit draadloze sensoren. 'Dat hebben we gedaan omdat bedrijfsleiders vaak opzien tegen het trekken van kabels door hun fabrieken. Als je spreekt over honderden sensoren, tikt dat immers al snel aan. Onze sensoren verbinden we via IoT. Dat kan met verschillende netwerktechnologieën, we koppelen zowel met LoRaWAN als DASH7. De sensoren zelf hebben we geoptimaliseerd zodat hun energieverbruik zo zuinig mogelijk is. We willen immers dat de batterijen voor een autonomie van ongeveer vijf jaar kunnen zorgen.'

De business van Aloxy zit in de verkoop van de sensoren en het IoT platform, 'maar we kunnen ook de hele installatie begeleiden', klinkt het. 'We kunnen de gateways installeren, voor integratie zorgen met bestaande systemen, en natuurlijk is er ook een koppeling met ons dashboard. Dat kan een autonome tool van onszelf zijn, maar vaak vragen klanten om te verbinden met hun eigen .'

Coppens en zijn co-founders hebben al enkele projecten lopen bij grote bedrijven zoals BASF en Solvay. 'Dat ging telkens om een tientallen tot honderd sensoren. Het is de bedoeling om nu te schalen naar grotere aantallen per fabriek, zegt de CEO. 'Doordat we al samenwerken met zo'n grote namen, hopen we ook verder in de sector te groeien. Niet alleen door nieuwe klanten te vinden, maar ook door bij die bestaande klanten naar meer fabrieken en installaties te kunnen uitbreiden. We denken ook aan partnerschappen met klassiekere technologiefabrikanten voor verdere verspreiding. Dat kan als reseller zijn, maar ook als distributeur, of door samen nieuwe oplossingen te bedenken waarin onze technologie is geïntegreerd.'

Want dat Aloxy iets unieks te bieden heeft, daar is Coppens van overtuigd. 'Klassieke bedrijven bieden immers enkel oplossingen aan met bekabeling. Natuurlijk is er op start-upniveau wel concurrentie die een gelijkaardige pistes onderzoeken, maar ook zij zitten nog in een vroege fase. We zijn er dus op tijd bij', klinkt het.

Coppens en team richtten hun N.V. op met eigen middelen, maar vonden daarna externe steun. 'imec nam ons onder dak in hun iStart-programma, ten belope van 50.000 euro, daarna hebben we heel snel een kapitaalronde gehouden. Met de inleg van QBIC, Innovation Fund, Engie Fabricom, The CoFoundry, Fidimec en de UA kwamen we in totaal aan 2 miljoen euro. Daarmee moeten we het nog zeker tot midden volgend jaar uithouden. Tegen dan gaan we ongeveer hetzelfde bedrag nodig hebben, dus we plannen op dat moment een nieuwe kapitaalronde.'

Aloxy

Maatschappelijke zetel: Antwerpen

Aantal vennoten: 4

Op zoek naar bijkomend kapitaal?: Ja, half 2020 nieuwe kapitaalronde voor ca 2 miljoen euro gepland.

Website: www.aloxy.io