Alphabet - het moederbedrijf van Google - stopt met Loon: het project om met grote heliumballonnen miljarden mensen op het internet te krijgen. "Commercieel niet haalbaar", klinkt het nu.

'Project Loon' kwam in 2011 uit de kokers van de mensen in het Google X laboratorium, die eerder ook al op de proppen kwamen met de eerste Google Glasses en een wagen zonder chauffeur. Loon moest internetconnectiviteit brengen naar gebieden waar traditionele gsm-masten te duur of niet haalbaar zijn. In plaats van vaste infrastructuur, bestond het opzet van Loon uit grote heliumballonnen: denk aan de grootte van een tennisterrein. Gevoed door zonne-energie, en gedreven door de wind kon deze netwerkinfrastructuur hoog boven de aarde voor internetverbindingen zorgen in bijvoorbeeld armere of afgelegen regio's. Ook voor rampgebieden kon het een oplossing zijn, zo klonk het in 2013 nog. Toen startte Google met een proefproject in Nieuw-Zeeland.

Volop testen, maar ook vraagtekens

Maar al snel kwamen er ook vraagtekens rond de technische haalbaarheid, maar evengoed ook rond de politieke verantwoordelijkheden. Onder meer Bill Gates was een notoir tegenstander. Bill Gates zag er geen brood in en had het openlijk over geldverspilling. Maar Google zette door. In 2014 vloog een ballon voor de eerste keer de wereld rond in 22 dagen. In 2015 volgde een testproject in Indonesië. 'Bijna perfect', zo omschreef Google haar luchtballonnen in dat jaar. Een overstroomd Peru kreeg in 2017 ballonnen op bezoek die tienduizenden Peruvianen van noodinternet voorzag. In Puerto-Rico werd in dat jaar ook volop getest, nadat ook in Chili testen uitgevoerd werden en ook Goa (India) en Sri Lanka op de planning stonden. Een jaar later kondigde Alphabet aan dat het Loon ging inzetten om Kenia vanop 20 kilometer hoogte van 4G-dekking te voorzien.

Te duur, geen business case

Maar het mocht dus niet zijn: Alphabet laat de ballonnen nu definitief leeglopen. "We hadden wel wat partners, maar we hebben geen manier gevonden om de kosten laag genoeg te krijgen om er een duurzame business case uit te halen", vertelt ex-Loon-CEO Alastair Westgarth in een blogpost. Dat de traditionele connectiviteitsspelers ondertussen niet stilgezeten hebben en hun netwerkinfrastructuur heel wat meer kostenefficiënt gemaakt hebben, speelt ook mee.

Overigens had concurrent Facebook in 2014 een soortgelijk project als Loon opgestart. Facebook wilde breedbandinternet aanbieden via een autonome door zonne-energie aangedreven reuzedrone. Die droom bergde Facebook lang geleden al op: het bedrijf zette Project Aquila in 2018 stop. Aan breedbandinternet vanuit de ruimte wordt wel nog gewerkt. Denk maar aan Starlink, het netwerk in opbouw van ruimtevaartbedrijf Space-X van Elon Musk.

