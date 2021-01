Nauwelijks een dag nadat de technische problemen met Coronalert opgelost zijn, kampt de app alweer met synchronisatieproblemen. Ditmaal ligt de fout bij Google.

Na een week waren de technische problemen bij Coronalert sinds gisteren van de baan: versie 1.11.2 zorgde er voor dat de 'blootstellingschecks' opnieuw binnenrolden in de Android-app. Op iOS deed het probleem zich niet voor. Het gaat om de gegevens die jouw persoonlijk besmettingsrisico inschatten. De problemen waren ontstaan na de aankoppeling met de Europese server. Maar vanochtend kreeg onze redactie opnieuw meldingen dat de gegevens niet meer doorkomen.

Bart Preneel - mede-ontwikkelaar van Coronalert - bevestigt dat er opnieuw problemen zijn in Android, maar wijst deze keer naar Google. "Er is een nieuw probleem met de Exposure Notification API voor Android - niet gerelateerd aan de connectie met de EU-server. Het probleem zit bij Google", klinkt het. Het probleem zorgt er voor dat de Android-app dus opnieuw géén updates meer ontvangt van hoogrisicocontacten. Testresultaten worden wel nog ingeladen, zo benadrukt Preneel.

Duitse app kent hetzelfde probleem

Ook de Duitse corona-app Corona-Warn - die een blauwdruk voor de Belgische app was - is getroffen door het probleem. In de Duitse pers bevestigt ontwikkelaar SAP de problemen. "Dit is te wijten aan het Exposure Notification Framework van Google", zo klinkt het ook daar. Google werd op de hoogte gebracht, maar het is nog onduidelijk hoe lang een oplossing op zich gaat laten wachten. SAP ontwikkelde de app in Duitsland samen met Deutsche Telekom. In België tekenden Devside en Ixor voor de ontwikkeling van Coronalert, waarbij ze vertrokken vanuit de Duitse broncode.

Na een week waren de technische problemen bij Coronalert sinds gisteren van de baan: versie 1.11.2 zorgde er voor dat de 'blootstellingschecks' opnieuw binnenrolden in de Android-app. Op iOS deed het probleem zich niet voor. Het gaat om de gegevens die jouw persoonlijk besmettingsrisico inschatten. De problemen waren ontstaan na de aankoppeling met de Europese server. Maar vanochtend kreeg onze redactie opnieuw meldingen dat de gegevens niet meer doorkomen.Bart Preneel - mede-ontwikkelaar van Coronalert - bevestigt dat er opnieuw problemen zijn in Android, maar wijst deze keer naar Google. "Er is een nieuw probleem met de Exposure Notification API voor Android - niet gerelateerd aan de connectie met de EU-server. Het probleem zit bij Google", klinkt het. Het probleem zorgt er voor dat de Android-app dus opnieuw géén updates meer ontvangt van hoogrisicocontacten. Testresultaten worden wel nog ingeladen, zo benadrukt Preneel.Ook de Duitse corona-app Corona-Warn - die een blauwdruk voor de Belgische app was - is getroffen door het probleem. In de Duitse pers bevestigt ontwikkelaar SAP de problemen. "Dit is te wijten aan het Exposure Notification Framework van Google", zo klinkt het ook daar. Google werd op de hoogte gebracht, maar het is nog onduidelijk hoe lang een oplossing op zich gaat laten wachten. SAP ontwikkelde de app in Duitsland samen met Deutsche Telekom. In België tekenden Devside en Ixor voor de ontwikkeling van Coronalert, waarbij ze vertrokken vanuit de Duitse broncode.