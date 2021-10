Fiberklaar, dat in Vlaanderen het glasvezelnetwerk van Proximus uitrolt, gaat in zee met Amadys voor het leveren van verschillende netwerkcomponenten de komende vijf jaar.

Amadys zal onder meer vezelkabel, ducts, handholes en modulaire bouwblokken leveren aan Fiberklaar. De waarde van het contract wordt niet meegedeeld, maar de totale investering van Fiberklaar ligt op 2,5 miljard euro om tegen 2028 anderhalf miljoen woningen in Vlaanderen aan te sluiten op glasvezel.

Fiberklaar is de joint-venture tussen EQT en Proximus voor de uitrol van glasvezel. Concreet gaat het om Delta Fiber, een dochter van EQT, die met de telecomoperator samenwerkt in Vlaanderen. Voor Wallonië is er een soortgelijke afspraak met Eurofiber.

De keuze voor Amadys is niet helemaal verrassend. Delta Fiber werkt al langer samen met Amadys via diens dochter Infraconcepts in Nederland. Binnen Amadys, een groep met zo'n twintig bedrijven, zal het pas overgenomen Tecnolimit de POP's leveren. Dochter Crosswise levert alle passieve netwerkmaterialen.

'Het betekent veel voor Amadys om te kunnen bijdragen aan surf- en streamingervaringen met de snelheid van het licht en om mee te zorgen voor superstabiele thuiswerkomstandigheden voor mensen in Vlaanderen. Aangezien wij alle passieve netwerkmaterialen zullen leveren van Point of Presence (POP) tot aan de Fiber Termination Unit's (FTU) bij de klant thuis, alles ontworpen in één end-to-end netwerk, zal onze rol van vitaal belang zijn in het brengen van Fiber To The Home (FTTH).' Aldus Hein Wilderjans, CEO van Amadys.

