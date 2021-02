Het Amerikaanse e-commercebedrijf Amazon.com heeft de coronaregels die voor een veilige werkplek moeten zorgen aan de laars gelapt, stelt de openbaar aanklager van de staat New York. Die heeft een strafzaak aangespannen tegen het bedrijf.

'Amazons flagrante veronachtzamen van gezondheids- en veiligheidseisen heeft een dreiging van ernstige ziekte en letsel voor duizenden medewerkers veroorzaakt op deze werkplekken en blijft een aanzienlijk en specifiek gevaar voor de volksgezondheid', stelt aanklager Letitia James in de gerechtelijke stukken.

Het miljardenbedrijf klaagde vorige week juist James aan omdat het bedrijf vond dat zij haar boekje te buiten was gegaan door eisen te stellen met betrekking tot het veiligheidsbeleid op de werkvloer bij Amazon. Volgens het bedrijf deed het op vrijwillige basis al meer dan wettelijk verplicht is.

Onvoldoende afstand en hygiëne

In de zaak die dinsdag tegen Amazon is aangespannen stelt de aanklager dat het bedrijf heeft nagelaten om voor genoeg schoonmaak- en desinfectiemiddelen te zorgen. Ook stelde het bedrijf werknemers die in contact waren geweest met een andere besmette werknemer niet op de hoogte, aldus James. Bovendien stelde ze dat medewerkers door de hoge werkdruk en de regels op de werkvloer geen gelegenheid hadden voor hygiëne en afstand houden. Het bedrijf had geen commentaar op de beschuldigingen.

In de zaak stelt de aanklager dat het bedrijf een medewerker ontsloeg omdat die zorgen uitte over het gebrek aan veiligheidsmaatregelen. Een ander zou een geschreven waarschuwing hebben gekregen.

James benadrukte dat Amazon meer dan 130 miljard dollar (ongeveer 108 miljard euro) winst heeft gemaakt met onlineverkoop, waarmee het 35 procent meer verdiende dan voor de pandemie. Daarnaast groeide het 10 procent sneller dan in voorgaande jaren, stelt de aanklager. Die winst is volgens haar ten koste gegaan van de werknemers, die volgens James aan aanzienlijke risico's zijn blootgesteld.

