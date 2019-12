Amazon, Apple en Google werken aan standaard voor smarthome

Smarthome-rivalen Amazon, Apple en Google gaan samenwerken aan een open standaard, om de verbinding van verschillende apparaten in een thuisnetwerk te vereenvoudigen. Tot dusver werken geconnecteerde lampen, thermostaten, veiligheidscamera's of deursloten soms enkel met een systeem van een enkele aanbieder, of zijn ze vaak niet compatibel met elkaar.

De nieuwe standaard zou gebaseerd worden op het internetprotocol en zonder licentiekosten voor iedereen beschikbaar zijn, zo deelden de betrokken bedrijven mee. Bij de leden van die werkgroep zijn onder anderen ook Ikea, Samsung's thuisnetwerker SmartThings, chipspecialist NXP en de Philips-divisie van geconnecteerde "Hue"-lampen Signify. De consument zal nog niet meteen van de nieuwe standaard kunnen genieten. De werkgroep wil tegen eind volgend jaar de specificaties vastleggen. De betrokken bedrijven verbinden zich er ook toe om de huidige apparaten te blijven ondersteunen.