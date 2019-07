Enkele duizenden medewerkers van Amazon, vooral dan in de magazijnen van de e-commercegigant, leggen vandaag het werk neer om hogere lonen en betere werkomstandigheden te eisen.

De staking valt samen met Prime day, een periode van 48 uur waarop Amazon kortingen geeft aan zijn Prime abbonnees. Volgens de vakbonden staken 2.000 werknemers in Duitsland, in de VS zouden de arbeiders in een verdeelcentrum in Minnesota 6 uur lang het werk neerleggen en in het Verenigd Koninkrijk zijn er de hele week lang acties gepland.

De omstandigheden in de verdeelcentra van Amazon liggen al een tijd onder vuur. De 'pickers' die de online gekochte producten samenzoeken en in een pakketje stoppen zouden geacht worden elke acht seconden een item op te pikken, tot 332 per uur, voor tien uur per dag. De stakende arbeiders vragen betere lonen en betere werkomstandigheden.

Amazon zelf zegt dat het een geweldige kansen op werkgelegenheid biedt en dat de lonen van zijn magazijniers en pickers aan de hoge kant zijn voor de regio's waarin de verdeelcentra zijn gevestigd. Amazon is een van de hoogst gewaardeerde publieke bedrijven en Jeff Bezos, oprichter en CEO van het bedrijf, is de rijkste man ter wereld. Het bedrijf stelt globaal zo'n 630.000 mensen tewerk, waarvan 300.000 in de VS.