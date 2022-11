Techbedrijf Amazon belooft in 2030 al het water dat het gebruikt voor zijn datacenters weer aan te vullen. Dat kan het bedrijf doen door dat water bijvoorbeeld weer te zuiveren en terug te leveren aan de gemeenschap. Amazon treedt met de belofte in de voetsporen van branchegenoten Google en Microsoft die zelfs meer water terug willen leveren dan ze gebruiken.

Datacenters gebruiken enorme hoeveelheden water, al maakt Amazon niet bekend hoeveel. Google zei vorige week dat alle datacenters van dat bedrijf wereldwijd 16,3 miljard liter water gebruiken in een jaar. Dat water wordt gebruikt om de servers te koelen.

Amazons cloudtak zegt nu al voor twintig datacenters gebruik te maken van gezuiverd afvalwater. Maar dat aantal uitbreiden is lastig in regio's waar de nutsbedrijven niet op het ontvangen van gerecyled water zijn ingesteld, zegt Amazon.

