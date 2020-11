Om een achterstand bij het leveren van pakjes te vermijden, kiest Amazon ervoor om massaal extra mensen aan te werven. In sommige depots in de Verenigde Staten biedt de internetgigant sinds enkele weken startpremies aan tot 3.000 dollar, omgerekend ruim 2.500 euro.

De eindejaarsperiode is voor webwinkels en pakjesbezorgers traditioneel een heel drukke periode. Dit jaar komt daarbovenop nog eens de coronacrisis, die de e-commerce de afgelopen maanden een enorme impuls heeft gegeven. Alle records lijken dit jaar aan diggelen te gaan.

100.000 extra krachten

Ook webwinkel Amazon moet daardoor alle zeilen bijzetten. Om vertragingen bij de leveringen van pakjes in de VS te vermijden, zet het volop in op extra personeel. Het bedrijf wil nu zowat 100.000 bijkomende werkkrachten aanwerven, terwijl het zijn personeelsbestand sinds het begin van de coronacrisis al met honderdduizenden opkrikte.

De coronapandemie maakt het echter steeds moeilijker om mensen te vinden. Daarom biedt Amazon sinds enkele weken hoge startpremies aan. In sommige depots in de staten Californië en Illinois gaat het om bedragen van 3.000 dollar, in Maryland en Massachusetts om 2.000 dollar en op veel andere plaatsen in de VS om premies van 1.500 dollar.

Kritiek van bestaand personeel

Volgens persbureau Bloomberg leidt de maatregel tot heel wat onvrede bij de huidige personeelsleden. Velen onder hen vinden het niet kunnen dat nieuwe collega's meteen een flinke bonus krijgen terwijl zij naar aanleiding van Thanksgiving, de Amerikaanse feestdag die dit jaar op 26 november wordt gevierd, hoogstens een waardebon van 15 tot 25 dollar hebben ontvangen.

