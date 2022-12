De Europese Commissie gaat akkoord met de aanpassingen die de Amerikaanse e-commercegigant Amazon wil doen aan de manier waarop hij data behandelt van wie zijn platform gebruikt om producten te verkopen.

De Commissie had in 2019 een onderzoek naar mogelijk misbruik van een dominante marktpositie geopend, maar laat dat nu vallen. De engagementen van Amazon worden wettelijk bindend gemaakt.

Amazon verkoopt producten op zijn eigen platform, maar biedt dat platform ook aan derden aan. De Commissie was erachter gekomen dat Amazon data van die verkopers - zoals het aantal verkochte producten, het aantal views, enzovoort - gebruikte om zijn eigen verkoop te optimaliseren. Dat is een overtreding van de Europese mededingingsregels en komt neer op marktmisbruik - een inbreuk die tot een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet kan leiden.

Het bedrijf heeft zich er nu echter toe geëngageerd zijn bedrijfsmodel aan te passen en de data van derden niet langer te misbruiken. Na gesprekken met de concurrenten van Amazon heeft de Commissie nu besloten dat de beloftes van Amazon volstaan om het onderzoek naar machtsmisbruik af te sluiten. Het bedrijf ontloopt daarmee een boete, maar zijn engagementen worden wel wettelijk bindend gemaakt.

Verkopers

Ook in een andere zaak stemt de Commissie in met beloftes die Amazon gemaakt heeft. Die zaak betreft ten eerste de mogelijkheid voor verkopers om contact te maken met leden van het Prime-getrouwheidsprogramma van Amazon, en ten tweede de 'Buy Box', waarmee geselecteerde verkopers zich prominent aan potentiële klanten kunnen presenteren. Amazon belooft nu om op geen van beide punten nog te discrimineren tussen de derde partijen die van zijn platform gebruikmaken. Amazon krijgt nu tot juni 2023 de tijd om zijn engagementen te implementeren.

De Commissie had in 2019 een onderzoek naar mogelijk misbruik van een dominante marktpositie geopend, maar laat dat nu vallen. De engagementen van Amazon worden wettelijk bindend gemaakt.Amazon verkoopt producten op zijn eigen platform, maar biedt dat platform ook aan derden aan. De Commissie was erachter gekomen dat Amazon data van die verkopers - zoals het aantal verkochte producten, het aantal views, enzovoort - gebruikte om zijn eigen verkoop te optimaliseren. Dat is een overtreding van de Europese mededingingsregels en komt neer op marktmisbruik - een inbreuk die tot een boete van maximaal 10 procent van de jaaromzet kan leiden. Het bedrijf heeft zich er nu echter toe geëngageerd zijn bedrijfsmodel aan te passen en de data van derden niet langer te misbruiken. Na gesprekken met de concurrenten van Amazon heeft de Commissie nu besloten dat de beloftes van Amazon volstaan om het onderzoek naar machtsmisbruik af te sluiten. Het bedrijf ontloopt daarmee een boete, maar zijn engagementen worden wel wettelijk bindend gemaakt. Ook in een andere zaak stemt de Commissie in met beloftes die Amazon gemaakt heeft. Die zaak betreft ten eerste de mogelijkheid voor verkopers om contact te maken met leden van het Prime-getrouwheidsprogramma van Amazon, en ten tweede de 'Buy Box', waarmee geselecteerde verkopers zich prominent aan potentiële klanten kunnen presenteren. Amazon belooft nu om op geen van beide punten nog te discrimineren tussen de derde partijen die van zijn platform gebruikmaken. Amazon krijgt nu tot juni 2023 de tijd om zijn engagementen te implementeren.