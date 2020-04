Amazon zal geen winst boeken in het huidige kwartaal, van april tot juni, zegt CEO Jeff Bezos. Hij wil de volledige verwachte winst, een ruwe 4 miljard dollar, investeren in de bescherming van zijn werknemers en in coronatests.

De beurs strafte de beslissing van Amazon onmiddellijk af. Het aandeel verloor ongeveer 5 procent tijdens de electronische transacties na de sluiting van Wall Street. 'Als u aandeelhouder bent van Amazon, vraag ik u om te gaan zitten, want we hebben grote ambitie (om de coronacrisis aan te pakken)', had Bezos nog gezegd in het persbericht over de resultaten van het eerste kwartaal.

Met de 4 miljard die het bedrijf in de lente hoopt te verdienen, wil het dus beschermingsmateriaal kopen, de depots en logistieke centra beter reinigen, afstandsregels afdwingen en naar eigen zeggen ook zijn minst verdienende werknemers beter betalen. Ook wil het testinfrastructuur voor het coronavirus ontwikkelen.

Amazon, dat marktleider in de VS is met zijn online winkel, wierf al 175.000 extra personeelsleden aan in zijn Amerikaanse depots om de toegenomen vraag het hoofd te bieden die het gevolg is van de quarantainemaatregelen. Het betaalt die categorie werknemers ook 2 dollar/pond/euro extra uit.

In het eerste kwartaal boekte Amazon 75,5 milard dollar omzet, een stijging van 26 procent op jaarbasis. De nettowinst daalde 29 procent maar kwam nog uit op 2,5 miljard. In het tweede kwartaal wordt een omzetstijging verwacht tussen 18 en 28 procent. Dat betekent een omzet van 75 à 81 miljard dollar in 3 maanden.

