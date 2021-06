Amazon zal 2,5 miljard euro investeren in de bouw van een nieuw datacenter in het Noorden van Spanje. Het gebouw moet binnen een jaar al operationeel zijn.

De nieuwe vestiging zal midden 2022 van start gaan en komt in de Spaans region Aragón, dat ligt tussen Barcelona en Madrid. Volgens Reuters zullen er 1.300 mensen werken. Hoeveel daarvan effectief met het datacenter zelf bezig zijn en hoeveel met ondersteunende diensten (zoals fysieke beveiliging) is niet bekend.

De investering van Amazon is gespreid over tien jaar en slaat zowel op de bouw, de aanschaf van de machines als de lonen van de mensen.

Voor Amazon wordt het het meest zuidelijke datacenter in Europa. Volgens Reuters is AWS al sinds 2012 aanwezig in Spanje, al staat het land op de datacenterkaarten van AWS zelf enkel aangegeven als toekomstige regio. Mogelijk ging het tot nu toe dus om AWS-diensten die via andere datacenterspelers liepen, maar zet het bedrijf nu de stap naar een eigen regio.

