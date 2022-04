Amazon werkt aan een interne chap-app, maar om de sfeer positief te houden, worden tientallen woorden zoals (vertaald) 'vakbond', 'slavenarbeid', 'toiletten', 'opslag' en 'pesterij' gecensureerd.

The Intercept slaagde er in om details van een vergadering van Amazon in november 2021 te bemachtigen waarin de app wordt besproken. De bedoeling is om met een intern chatkanaal, waar werknemers één op één met elkaar kunnen praten, de interne tevredenheid en productiviteit te verhogen. Collega's kunnen elkaar shoutouts geven en via gamification kunnen ze virtuele beloningen krijgen met sterren en badges.

Maar Amazon, dat vaak onder vuur ligt voor slechte en gevaarlijke werkomstandigheden, lage lonen en het actief tegenhouden van vakbondsvorming, wil ook voorkomen dat werknemers over de minder mooie dingen op hun job praten. Daarom worden een hoop woorden, naast vloekwoorden, standaard gecensureerd.

Het gaat volgens The Intercept om de volgende woorden: I hate, Union, Fire, Terminated, Compensation, Pay Raise, Bullying, Harassment, I don't care, Rude, This is concerning, Stupid, This is dumb, Prison, Threat, Petition, Grievance, Injustice, Diversity, Ethics, Fairness, Accessibility, Vaccine, Senior Ops, Living Wage, Representation, Unfair, Favoritism, Rate, TOT, Unite/unity, Plantation, Slave, Slave labor, Master, Concerned, Freedom, Restrooms, Robots, Trash, Committee, Coalition.

Nog niet definitief

Amazon zegt zelf in een reactie aan The Intercept dat de app nog niet definitief is, de inhoud kan nog wijzigen en het is zelfs niet zeker of de app er komt, zegt het bedrijf. Maar het gelekte vergaderverslag bevestigt wel het denkpatroon van het Amazon management, waarbij het bedrijf kritiek van werknemers zo veel mogelijk wil verbergen of tegenwerken.

Zo selecteerde het enkele jaren geleden ook werknemers die positief moesten tweeten over de werkomstandigheden binnen het bedrijf. Desondanks blijven er verhalen naar buiten komen van mensen die plassen in flessen omdat de werkdruk te hoog is om naar het toilet te gaan, maar ook over chauffeurs die gevaarlijk rijden om hun targets te halen, en mensen die worden ontslagen als ze proberen een vakbond op te richten.

