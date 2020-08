Amazon heeft een veiligheidslek in zijn slimme luidspreker gedicht, zo maakte het Amerikaanse bedrijf bekend. De speaker kon door hackers een tijdlang als toegangspoort gebruikt worden. Experts hebben nu ontdekt waar het probleem zit en hebben het verholpen.

De slimme luidsprekers van Amazon maken gebruik van stemassistent Alexa. Het lek zou zich niet in de luidspreker of in de stemassistent hebben bevonden, maar bij de online-infrastructuur van Amazon. 'Met één verkeerde klik dreigden gebruikers veel persoonlijke gegevens of de geschiedenis van alle spraakopnamen te verliezen, evenals hun persoonlijke stemprofiel, aldus het beveiligingsbedrijf Check Point, dat de zwakke punten in zijn laboratorium in San Carlos had ontdekt.

Er bestond volgens de onderzoekers ook een risico op spionage. Amazon zegt dat het geen weet heeft van slachtoffers.

De slimme luidsprekers van Amazon maken gebruik van stemassistent Alexa. Het lek zou zich niet in de luidspreker of in de stemassistent hebben bevonden, maar bij de online-infrastructuur van Amazon. 'Met één verkeerde klik dreigden gebruikers veel persoonlijke gegevens of de geschiedenis van alle spraakopnamen te verliezen, evenals hun persoonlijke stemprofiel, aldus het beveiligingsbedrijf Check Point, dat de zwakke punten in zijn laboratorium in San Carlos had ontdekt.Er bestond volgens de onderzoekers ook een risico op spionage. Amazon zegt dat het geen weet heeft van slachtoffers.