Internetwinkel Amazon heeft in Europa een eerste strafrechtelijke klacht ingediend tegen valse recensies. De Amerikaanse e-commercereus heeft een strafklacht ingediend in Italië en een rechtszaak opgestart in Spanje in zijn strijd tegen bedrijven die valse recensies aanbieden. In de VS heeft Amazon recentelijk nog eens tien nieuwe rechtszaken opgestart.

Amazon richt de pijlen op de meer dan elfduizend websites en sociale mediagroepen die trachten valse recensies op Amazon en andere webwinkels te orkestreren in ruil voor geld of gratis producten.

De eerste strafklacht van Amazon in Europa is gericht tegen een makelaar in Italië die valse recensies verkoopt. De beschuldigde zou een netwerk opgericht hebben van mensen die producten op Amazon willen kopen en een vijf sterren-recensie willen geven in ruil voor een volledige terugbetaling van het product. Dergelijke misdaden kunnen in Italië bestraft worden met boetes en gevangenisstraffen.

Ook in Spanje heeft Amazon een klacht ingediend tegen een makelaar in valse recensies, Agencia Reviews. Die richt zich tot kopers en verkopers van Amazon.es en communiceert via de berichtendienst Telegram om niet opgemerkt te worden.

