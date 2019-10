is redacteur bij Data News

Na jaren gekibbel tussen Oracle en Amazon heeft de consumentenafdeling van Amazon eindelijk de laatste Oracle-database uitgeschakeld. Al is het enorme migratieproject vooral een prestigezaak voor Amazon.

Amazon kondigt trots aan dat haar consumentenafdeling haar laatste Oracle-database heeft uitgezet. Het migratieproject heeft enkele jaren geduurd en daarbij is 75 petabyte aan interne data, afkomstig uit bijna 7.500 Oracle databases gemigreerd naar AWS database services.

Het gaat voor alle duidelijkheid enkel om de consumentendiensten van Amazon, zoals Alexa, Amazon Prime, Prime Video, Kindle, Twitch en Zappos. Daaronder valt ook het betaalplatform voor consumenten of interne retailsystemen. Wel is er een uitzondering voor sommige externe applicaties omdat die nauw gelinkt zijn aan Oracle.

De migratie is enerzijds bijzonder omdat Amazon met zijn omvang een grote klant is/was van Oracle. Maar tegelijk gaat het vooral om een erezaak tussen twee concurrenten. Oracle is sinds jaar en dag de belangrijkste database-leverancier ter wereld. AWS heeft een zeer dominant positie in de cloud, waar Oracle niet aan kan tippen.

Oracle-CEO Larry Ellison steekt al jaren de draak met AWS. Elke keer hij op het podium spreekt over Oracle's databases in de cloud, benadrukt hij hoeveel sneller en goedkoper ze zijn dan AWS. Daarbij liet hij niet na om te benadrukken dat AWS een van de grootste klanten is van Oracle omdat ze niet zonder hen kunnen.

Dergelijke uitspraken motiveerden Amazon de afgelopen jaren om werk te maken van de migratie. Nu die is voltooid benadrukt Amazon dat het haar databasekosten met zestig procent verminderde, de latency van apps met veertig procent is gedaald en dat het de database admin overhead met zeventig procent naar beneden haalde. Dat, met weinig tot geen downtime.

Daarbij moeten we wel opmerken dat Oracle sinds enige tijd haar autonome database heeft die zaken als overhead drastisch terugdringen. Maar dat argument zal ongetwijfeld weinig gehoor krijgen bij Amazon, dat de migratie nu ook kan gebruiken om aan klanten te tonen dat ze hun Oracle-infrastructuur kunnen inruilen voor een plekje op de servers van Jeff Bezos.