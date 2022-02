Het blijft mogelijk om met een Visakaart betalingen uit te voeren bij Amazon. Dat stond op de helling nadat Visa plots veel hogere verwerkingskosten aanrekende en de twee in de clinch raakten.

Eind vorig jaar begon Visa met het aanrekenen van 1,5 procent transactiekosten voor wie vanuit het VK bestelde in de EU via Amazon, die kost lag eerder op 0,3 procent. De reden daarvoor ligt bij de Brexit, onder EU-regels waren dergelijke transactiebedragen immers gelimiteerd. Ook de kosten voor debettransacties gingen omhoog.

Dat was niet naar de zin van Amazon dat Britse klanten waarschuwde dat ze na 19 januari niet langer konden betalen met Visa. Het zag er even naar uit dat Amazon de kredietkaartreus ook in andere landen zou gaan weren.

Nu zeggen beide bedrijven in een verklaring dat hun geschillen zijn bijgelegd, al is het niet duidelijk of de extra kosten nu ook verdwijnen. De twee geven aan in de toekomst te zullen samenwerken rond nieuwe producten en technologie in betaalervaringen.

