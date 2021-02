Amazon heeft plannen voor een videosysteem in zijn Prime-wagens. Daarmee zouden pakjesleveranciers bijna permanent gemonitord worden.

Het systeem zou worden geleverd door Netradyne en bevat camera's en kunstmatige intelligentie die de chauffeur analyseert terwijl hij of zij door de straten rijdt. Daarbij moet de AI bijvoorbeeld letten op aandacht voor de weg, meldt techsite The Information, die zich daarvoor baseert op een niet-publieke Amazon-video op videoplatform Vimeo. De camera's zouden worden ingebouwd in Amazons eigen wagens, die momenteel vooral in de VS worden ingezet. Voor de meeste pakketjes in ons land gebruikt de online retailer derde partijen als DHL.

Het systeem moet instaan voor de veiligheid van de chauffeurs, zo meldt Amazon in de video. De camera's staan permanent aan en slaan alles op, ze kunnen ook automatisch beelden opladen wanneer de AI een probleem detecteert. De camera moet ook advies geven in real time, waaronder 'rijd trager'.

Permanente controle

Dat laatste is een beetje gek, gezien de kritiek die Amazon in het verleden kreeg over hoe het bedrijf zijn chauffeurs behandelt. De retailgigant zou de klantentevredenheid boven de veiligheid van chauffeurs stellen door routes heel strikt uit te tekenen en permanent via een gps-app op te volgen of een chauffeur achterloopt op de uitgestippelde levertijden. Die druk zorgt er onder meer voor dat Amazon-chauffeurs in tientallen verkeersongelukken terecht komen (waarvoor Amazon meestal niet aansprakelijk is, gezien het vaak onderaannemers zijn).

De oplossing die Amazon daar nu voor bedacht heeft is dus nog meer druk, waarbij chauffeurs tot op de minuut in het oog worden gehouden. 'We investeren in de veiligheid over onze gehele werking en zijn recent begonnen met het uitrollen van toonaangevende veiligheidstechnologie op basis van camera's in onze leveringsvloot', aldus een woordvoerder aan techsite The Verge. 'Deze technologie zal chauffeurs in real time waarschuwingen geven om hen te helpen veilig te blijven wanneer ze op de baan zijn.'

