De techgigant heeft een overeenkomst getekend met iRobot om het bedrijf over te nemen voor 1,7 miljard dollar.

U kent iRobot van de Roomba, een van de eerste merken van robotstofzuigers die breed beschikbaar waren. De toestellen werden onder meer bekend via filmpjes waar ze dienden als wagentje voor huiskatten terwijl ze over de vloer scharrelden.

Het bedrijf wordt nu overgenomen door techgigant Amazon, voor 61 dollar per aandeel, als de Amerikaanse regulator het daarmee eens is. Dat zou neerkomen op zo'n 1,7 miljard dollar in totaal. Het is nog niet bekend of en hoe het team van iRobot binnen Amazon geïntegreerd zal worden. De huidige CEO van iRobot, Colin Angle, zou alvast aan boord blijven.

iRobot bestaat al sinds 2002 en maakt naast robotstofzuigers ook dweilapparaten. Die worden de laatste jaren aangestuurd door een eigen besturingssysteem met kunstmatige intelligentie. Amazon zelf kwam vorig jaar met zijn eerste eigen huisrobot, de Astro. Dat ding kuist niet maar volgt je wel door het huis als een soort Alexa op wielen.

