Onlinewinkel Amazon is van plan om nog dit jaar te beginnen met leveringen via drones. Het bedrijf zal onder de naam Prime Air van start gaan met praktijktesten in het Californische stadje Lockeford.

'Later dit jaar zullen de inwoners zich kunnen inschrijven om gratis droneleveringen te ontvangen, waarbij ze de keuze hebben uit duizenden alledaagse producten', schrijft Amazon in een persbericht, zonder verdere details te geven omtrent de datum. De onlinewinkel wacht wel nog op groen licht van de autoriteiten.

Obstakels identificeren

De pakketjes, die tot 2,3 kilogram kunnen wegen, zullen daarna afgeleverd worden in de tuin. De bedoeling is om na een positief proefproject de droneleveringen op grote schaal uit te rollen.

Amazon zegt dat het een tiental prototypes heeft gemaakt voordat het tot een drone kwam die obstakels kan identificeren en vermijden, zowel statische als bewegende, van schoorstenen tot huisdieren.

Walmart

Eind mei kondigde de Amerikaanse retailgigant Walmart al een uitbreiding van zijn drone-bezorgservice aan, met de bedoeling deze tegen het einde van het jaar op 34 locaties in de VS beschikbaar te maken. De drones zullen operationeel zijn in zes staten (Arizona, Arkansas, Florida, Texas, Utah en Virginia) met de mogelijkheid om tot vier miljoen huizen te bereiken en meer dan één miljoen leveringen per jaar te garanderen

