Techreus Amazon stopt met Amazon Drive. Gebruikers van de clouddienst krijgen nog ruim een jaar de tijd om een alternatief te zoeken. Amazon begon elf jaar geleden met Drive, dat nooit het succes is geworden dat Amazon wel boekte met zijn zakelijke clouddienst AWS (Amazon Web Services).

Volgens techsite The Verge zal Amazon Drive vanaf 31 december 2023 niet langer worden ondersteund. Uploads verdwijnen al eerder en worden vanaf 31 januari 2023 niet meer geaccepteerd. De Amazon Drive-apps voor Android en iOS verdwijnen al op 31 oktober 2022 uit de stores.

'We zullen klanten de mogelijkheid blijven bieden om veilig foto's en video's te back-uppen, te delen en te ordenen met Amazon Photos', aldus Amazon in een e-mail aan klanten. 'Maar alle andere bestanden zullen voor de genoemde deadline gedownload moeten worden.' Op de webpagina met veelgestelde vragen raadt Amazon aan om de Amazon Photos desktop-app voor Windows of macOS te gebruiken om files op te halen.

Focus op foto- en video-opslag

Over de reden waarom Amazon na elf jaar de beslissing neemt om Drive te beëindigen, schrijft het bedrijf: 'We maken van de gelegenheid gebruik om ons meer te richten op Amazon Photos om klanten een goede oplossing voor foto- en video-opslag te bieden'.

Dit kan volgens The Verge betekenen dat Amazon grootse plannen heeft om de strijd aan te binden met Google Foto's en de iCloud-fotobibliotheek van Apple. Het Drive-nieuws zal desondanks een teleurstelling zijn voor degenen die gewend waren geraakt aan het onderbrengen van hun bestanden op de betrouwbare servers van Amazon.

In samenwerking met Dutch IT-channel.

