Webwinkelgigant Amazon investeert 'fors' in het livestreamen van audio, melden bronnen aan techwebsite Axios. De nieuwe dienst zou gelijkenissen vertonen met de populaire app Clubhouse en het nieuwe platform van muziekstreamingdienst Spotify.

Amazon biedt al abonnementen aan op podcasts en muziek. Het bedrijf zou zijn audio-aanbod via zijn slimme Echo-luidsprekers willen uitbreiden, aldus techwebsite Axios. Gebruikers kunnen dan via hun Amazon-account live concerten en optredens bijwonen. Amazon zou ook gesprekken voeren met grote muzieklabels over live-evenementen met artiesten. Behalve muziek moet de dienst ook geschikt worden voor praatprogramma's van radiozenders en podcasts, zegt een ingewijde tegen de site.

Wondery

Eind vorig jaar nam Amazon al podcastmaker Wondery over om meer actief te worden in de audiosector. Er werd niet bekendgemaakt hoeveel geld met de deal gemoeid was, maar volgens zakenkrant The Wall Street Journal ging het om een deal ter waarde van meer dan 300 miljoen dollar.

Amazon biedt al abonnementen aan op podcasts en muziek. Het bedrijf zou zijn audio-aanbod via zijn slimme Echo-luidsprekers willen uitbreiden, aldus techwebsite Axios. Gebruikers kunnen dan via hun Amazon-account live concerten en optredens bijwonen. Amazon zou ook gesprekken voeren met grote muzieklabels over live-evenementen met artiesten. Behalve muziek moet de dienst ook geschikt worden voor praatprogramma's van radiozenders en podcasts, zegt een ingewijde tegen de site.Eind vorig jaar nam Amazon al podcastmaker Wondery over om meer actief te worden in de audiosector. Er werd niet bekendgemaakt hoeveel geld met de deal gemoeid was, maar volgens zakenkrant The Wall Street Journal ging het om een deal ter waarde van meer dan 300 miljoen dollar.