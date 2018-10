Amazon investeert in 6.500 techjobs in Europa (maar niet in België)

Het bedrijf heeft 25 ontwikkelingscentra in onder meer Nederland, Frankrijk, Duitsland en Luxemburg die zich elk toespitsen op specifieke technologieën, zoals automatische vertaling, betalingssystemen, stemherkenning, videostreaming en meer.

Dat er zoveel hoogopgeleide jobs bijkomen in de UK, op een moment dat de onderhandelingen over Brexit volop aan het sukkelen zijn, is opvallend. De Britse minister voor Buitenlandse Handel Graham Stuart was dan ook in zijn nopjes. "Dit toont aan dat het bedrijf veel vertrouwen heeft in dit land", zegt hij in een speech op het hoofdkwartier van Amazon in Londen, voor een groep Europese journalisten. "Het is een signaal dat het Verenigd Koninkrijk 'open for business' blijft."