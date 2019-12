Amazon lanceert een testomgeving voor kwantumtechnologie. De dienst, die Braket zal heten, draait niet op een eigen kwantumcomputer van AWS, maar werkt via partnerschappen met bedrijven als D-Wave, IonQ en Rigetti.

AWS heeft een inschrijvingspagina gelanceerd voor een preview van zijn kwantumtechnologie. Daarmee lijkt Amazon het eerste bedrijf dat de technologie openstelt voor klanten.

Quantum computing is gebaseerd op een andere architectuur dan traditionele computers, en de technologie zou beter geschikt zijn om antwoorden te vinden op specifieke vraagstukken, zoals het genereren van verschillende scenario's of het vinden van de beste route tussen twee punten (in een zee van mogelijkheden). De technologie heeft de laatste jaren stevige vooruitgang geboekt, nu grote techgiganten als Google, Microsoft en IBM aan eigen kwantumcomputers werken. Google claimde in oktober nog 'kwantumsuprematie', waarbij haar eigen computer een vraagstuk kon oplossen waar een traditionele computer een paar duizend jaar voor nodig zou hebben. Maar het heeft die technologie nog niet gecommercialiseerd.

Dat Amazon nu degene is die met een dienst rond de technologie komt, is dan ook een beetje gek. AWS heeft nooit veel eigen onderzoek gedaan rond kwantumtechnologie en het heeft geen eigen kwantumcomputer. Voor Braket gaat het dan ook samenwerken met bedrijven die dat wel hebben. In de praktijk gaat AWS de systemen van D-Wave, IonQ en Rigetti beschikbaar maken via zijn eigen cloud. Daarnaast lanceert het een AWS Center for Quantum Computing en een AWS Quantum Solutions Lab.

Braket is in de eerste plaats een testomgeving. Ze moet onder meer toelaten dat ontwikkelaars beginnen met het bouwen van algoritmes voor kwantumcomputers. Die kunnen vervolgens getest worden op de hardware van de partners.