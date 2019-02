Amazon koopt routermaker Eero

Californische start-up Eero was een van de eerste fabrikanten om met mesh home routers te komen. Dat zijn routers die specifiek proberen om zones met slechte wifi te vermijden, bijvoorbeeld in een groot huis, of een huis met een wat gek grondplan. In plaats van een enkele router, gebruikt het systeem een reeks toegangspunten om het wifi-signaal over de volledige oppervlakte te verspreiden.

Nu, vijf jaar na de opstart van het bedrijfje, wordt het gekocht door Amazon. Bedoeling van de overname is "om klanten te helpen om hun smart home toestellen beter te connecteren", aldus de techgigant. Amazon is de laatste jaren in de markt van 'smart home' of domotica gestapt, met zijn eigen Alexa en Echo luidsprekers. Het kocht eerder ook al slimme deurbelfabrikant Ring, en beveiligingscamera-start-up Blink. Met zijn nieuwe mesh routers zou het nu ook de hele handel makkelijker aan elkaar moeten kunnen hangen.

Mesh routers zijn een redelijk nieuwe manier routertechnologie, waar onder meer Linksys en Netgear in investeren. Concurrent Google, die ook probeert om een deel van de domoticakoek in handen te krijgen, heeft eerder al zijn eigen mesh routers uitgebracht.

Het is niet bekend hoeveel Amazon voor Eero betaalde.