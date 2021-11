Internetgigant Amazon moet een boete betalen van een half miljoen dollar omdat het zijn werknemers en de autoriteiten 'niet adequaat' heeft ingelicht over coronabesmettingen op de werkvloer.

De boete werd opgelegd door een rechter in Californië, na een klacht over onveilige arbeidsomstandigheden. In die Amerikaanse deelstaat bestaat een 'recht om te weten'-wet om de veiligheid op de werkvloer te garanderen. Amazon moet zijn tienduizenden werknemers in de sorteercentra in Californië voortaan binnen de dag op de hoogte brengen van elke coronabesmetting. Daarnaast besliste de rechter ook om inspecties bij Amazon te organiseren.

Eindejaarsseizoen

De maatregelen komen er op een belangrijk moment, in aanloop naar het drukke eindejaarsseizoen. De 500.000 dollar boete is relatief klein voor een megabedrijf als Amazon, maar wel één van de hoogste tot nu toe uitgesproken tijdens de coronapandemie.

Amazon gaat de boete betalen, maar bevestigt zelf niet dat het fouten heeft gemaakt in de communicatie naar zijn personeel.

