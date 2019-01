Amazon lanceert concurrent voor MongoDB

Amazon DocumentDB werd volgens Amazon de afgelopen twee jaar vanaf nul opgebouwd en is een documentendatabase service. De niet-relationele database kan gebruikt worden voor big data-toepassingen en andere verwerkingstaken.

De nieuwe tool is ook compatibel met MongoDB en gebruikt daarvoor de MongoDB 3.6 API. Al lijkt het er vooral op dat Amazon haar eigen variant van MongoDB wil hebben.

Dat heeft vooral te maken met een licentiewijziging aan de kant van MongoDB. The Register merkt op dat MongoDB haar product in oktober heeft voorzien van een nieuwe licentie (Server Site Public LIcense of SSPL), die stelt dat bedrijven die SSPL software as a service gebruiken, ook de broncode van eventuele aanpassingen en van applicaties die worden gebruikt om de dienst te laten draaien publiek moeten maken.

Vermoedelijk wou Amazon dat niet doen, waardoor het nu een documentendatabase heeft die min of meer hetzelfde doet, maar zonder de verplichting die de SSPL licentie stelt.

Amazon erkent dat MongoDB populair is onder haar klanten, maar beweert dat MongoDB complex en moeilijk te schalen is. Zo zou het beheer van clusters, zoals het patchen en beveiligen ervan, veel tijd en geld kosten. De CEO van MongoDB liet op Twitter alvast verstaan dat Amazon's nieuwste database simpelweg een kopie is van hun eigen technologie.