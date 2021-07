Techbedrijf Amazon mag de slaapgewoonten van consumenten met een nieuwe gadget in kaart gaan brengen. De onderneming heeft toestemming gekregen van de Amerikaanse toezichthouder om met een radarsensor beweging te detecteren en de slaap met grote precisie te volgen.

Het gadget zou potentiële slaapproblemen kunnen herkennen. Het legt beweging vast in drie dimensies en een gebruiker kan het bedienen met eenvoudige gebaren. Dat kan volgens Amazon mensen helpen die kampen met mobiliteits- of spraakbeperkingen, zo staat in de aanvraag bij de telecom- en mediawaakhond FCC.

Net als de Nest Hub

Het toestel is overigens niet het eerste in zijn soort. Eerder bracht Google al een vernieuwde versie van zijn Nest Hub op de markt met een vergelijkbare technologie die naar de naam Sleep Sensing luistert. Ook daar registreert een 'radar' wanneer je naar bed gaat, hoe laat je wakker bent geworden en hoe lang en doeltreffend je geslapen hebt. Gebruikers kunnen deze functie overigens te allen tijde uitschakelen, en Google benadrukt dat er geen klassieke camera in het apparaat zit dat zou kunnen meeloeren.

Wanneer de variant van Amazon uitkomt, is nog niet bekend.

