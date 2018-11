Amazon mailt klanten om technische fout

Op dinsdag kreeg een reeks gebruikers van Amazon in de VS en Europa een mailtje met de melding dat hun mailadres mogelijk gelekt werd door een technische fout. Het probleem zou zowel namen als mailadressen hebben blootgelegd, maar klanten hoeven, volgens Amazon, verder niets te doen. "We hebben het probleem opgelost en klanten die mogelijk gevolgen krijgen daarover geïnformeerd", aldus een woordvoerder aan techsite TechCrunch.

En dat is ook al wat het bedrijf daarover kwijt wilt: wat er gebeurd is, welke sites mogelijk gelekt zijn, aan wie, op welke manier, en hoeveel slachtoffers er zijn wil het bedrijf niet zeggen. Wel ontkent het dat er een datalek op zijn website was. Dat komt Amazon op kritiek te staan van, onder meer, security-onderzoekers, die erop wijzen dat een cryptisch mailtje zonder verdere info voornamelijk angst uitlokt en klanten niet helpt zichzelf beter te beschermen.

Het securityprobleem komt er enkele dagen voor de ondertussen beruchte 'Black Friday', een van de belangrijkste verkoopdagen in de Verenigde Staten.