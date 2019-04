Amazon laat sommige medewerkers luisteren naar opgenomen commando's van gebruikers, om de software van virtuele assistent Alexa te verbeteren. De werknemers transcriberen deze audiofragmenten. "We noteren slechts een zeer kleine selectie van Alexa-spraakopnames om de klantervaring te verbeteren", zei Amazon aan persagentschap Bloomberg.

De praktijk gebeurt volgens Bloomberg op verschillende locaties in de wereld, waaronder Boston, Costa Rica, India en Roemenië. Volgens twee medewerkers in de Roemeense hoofdstad Boekarest verwerken zij daar tot 1.000 opnames per shift. Een medewerker uit Boston zei dat hij opnames met de woorden "Taylor Swift" had geanalyseerd en hij deze had toegelicht met de opmerking dat gebruikers de zangeres bedoelden.

Af en toe pikken de werknemers dingen op die de gebruikers misschien liever privé wilden houden. Zo konden werknemers een vrouw horen zingen onder de douche. Soms hoort het team zelfs dingen van criminele aard. Zo getuigden twee werknemers dat ze geluiden hadden opgepikt die op een aanranding konden wijzen. Maar het is niet aan Amazon om daarop in te grijpen, kregen de werknemers te horen.

"We nemen de veiligheid en privacy van de persoonlijke informatie van onze klanten serieus", zei een woordvoerder aan Bloomberg. De werkwijze wordt enkel gebruikt om de software van de spraakherkenning te verbeteren, benadrukt Amazon nog. Door een screenshot dat Bloomberg kreeg te zien werd duidelijk dat de geluidsopnames die naar de Alexa-werknemers worden gestuurd niet de volledige naam en het adres van een gebruiker bevatten. Ze zijn echter wel gekoppeld aan een rekeningnummer, de voornaam van de gebruiker en het serienummer van het apparaat. Amazon verklaarde dat alle informatie strikt vertrouwelijk wordt behandeld en dat de toegang tot deze informatie aan de hand van ingewikkelde systemen wordt beperkt en streng wordt beveiligd.

In de instellingen van Alexa kunnen gebruikers de mogelijkheid voor het gebruik van hun spraakopnames voor de ontwikkeling van nieuwe functies uitschakelen.