Medewerkers bij Amazon gebruiken data van verkopers op hun platform om zelf concurrerende producten aan te bieden. Amazon zegt het dit niet toelaat, maar een intern rapport zegt dat het bedrijf al lang op de hoogte is van de praktijk.

Bedrijven kunnen al jaren producten verkopen bij Amazon, maar Amazon biedt ook zelf een heel productgamma aan. Dat geeft de webgigant een heel dubbele rol. Het heeft er baat bij dat zo veel mogelijk bedrijven via Amazon producten aanbieden, maar het concurreert soms ook met hen. Data over welke producten goed scoren is daarin cruciaal.

Vorig jaar vertelde CEO Jeff Bezos aan Amerikaanse parlementsleden dat het bedrijf daar een beleid rond heeft dat verbiedt dat werknemers data van specifieke verkopers kunnen gebruiken om de verkoop van Amazon's eigen producten te verbeteren. Al gaf hij dat hij niet kon uitsluiten dat het ooit gebeurde.

Ongeoorloofde toegang

Maar het gebeurt wel degelijk en Amazon is daar al minstens sinds 2015 van op de hoogte. Een interne audit, die kon worden ingezien door Politico, waarschuwt dat 4.700 werknemers van Amazon die werken op de verkoop van eigen producten, ongeoorloofde toegang hebben tot data van externe verkopers op de Amazon webwinkel. In minstens één geval werd die data ook misbruikt om de eigen verkoop te verbeteren.

Dat is min of meer de definitie van machtsmisbruik. Iets wat de Europese Commissie sinds november 2020 onderzoekt en voorlopig van mening is dat Amazon de mededingingswetgeving overtred.

Succesvolle verkopers kopiëren

De ontdekking van Politico volgt op verschillende beweringen van online verkopers. Zo was een succesvolle aanbieder van kinderkleding plots niet meer te vinden in de zoekresultaten, ten voordele van Amazon's gelijkaardig aanbod. Het is ook al gebeurt dat Amazon een succesvol product opmerkt, vervolgens een vergelijkbaar product aanbiedt en de originele aanbieder bant.

Volgens Politico, dat zich baseert op de audit, hebben werknemers te weinig toegangsbeperkingen, waardoor medewerkers dergelijke gevoelige data vlot kunnen inkijken als ze wat moeite doen. Dat is formeel verboden, maar niet onmogelijk.

Dat ligt alvast niet aan de technische beperkingen. Amazon beschikt immers over een vrij geavanceerde IT-infrastructuur, genaamd Amazon Web Services (AWS). Of Amazon ook dergelijke praktijken toepast bij AWS, waar honderdduizenden bedrijven hun data en applicaties hebben draaien is niet bekend.

Bedrijven kunnen al jaren producten verkopen bij Amazon, maar Amazon biedt ook zelf een heel productgamma aan. Dat geeft de webgigant een heel dubbele rol. Het heeft er baat bij dat zo veel mogelijk bedrijven via Amazon producten aanbieden, maar het concurreert soms ook met hen. Data over welke producten goed scoren is daarin cruciaal.Vorig jaar vertelde CEO Jeff Bezos aan Amerikaanse parlementsleden dat het bedrijf daar een beleid rond heeft dat verbiedt dat werknemers data van specifieke verkopers kunnen gebruiken om de verkoop van Amazon's eigen producten te verbeteren. Al gaf hij dat hij niet kon uitsluiten dat het ooit gebeurde.Maar het gebeurt wel degelijk en Amazon is daar al minstens sinds 2015 van op de hoogte. Een interne audit, die kon worden ingezien door Politico, waarschuwt dat 4.700 werknemers van Amazon die werken op de verkoop van eigen producten, ongeoorloofde toegang hebben tot data van externe verkopers op de Amazon webwinkel. In minstens één geval werd die data ook misbruikt om de eigen verkoop te verbeteren.Dat is min of meer de definitie van machtsmisbruik. Iets wat de Europese Commissie sinds november 2020 onderzoekt en voorlopig van mening is dat Amazon de mededingingswetgeving overtred.De ontdekking van Politico volgt op verschillende beweringen van online verkopers. Zo was een succesvolle aanbieder van kinderkleding plots niet meer te vinden in de zoekresultaten, ten voordele van Amazon's gelijkaardig aanbod. Het is ook al gebeurt dat Amazon een succesvol product opmerkt, vervolgens een vergelijkbaar product aanbiedt en de originele aanbieder bant.Volgens Politico, dat zich baseert op de audit, hebben werknemers te weinig toegangsbeperkingen, waardoor medewerkers dergelijke gevoelige data vlot kunnen inkijken als ze wat moeite doen. Dat is formeel verboden, maar niet onmogelijk.Dat ligt alvast niet aan de technische beperkingen. Amazon beschikt immers over een vrij geavanceerde IT-infrastructuur, genaamd Amazon Web Services (AWS). Of Amazon ook dergelijke praktijken toepast bij AWS, waar honderdduizenden bedrijven hun data en applicaties hebben draaien is niet bekend.