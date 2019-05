Amazon neemt belang in Deliveroo

De Amerikaanse webwinkelgigant Amazon heeft een belang genomen in het Britse maaltijdbestelbedrijf Deliveroo. Dat bevestigde Amazon na berichtgeving door het Britse Sky News. De deal is onderdeel van een investeringsronde van Deliveroo waarbij in totaal 575 miljoen dollar is opgehaald bij verschillende geldschieters.

