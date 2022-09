Amazon neemt machinebouwer Cloostermans uit Hamme over. Dat maakte de Amerikaanse webwinkelgigant bekend. Financiële details werden niet meegedeeld.

De overname past volgens Amazon in zijn plannen om te investeren in aangepaste, ultramoderne technologie die moet bijdragen tot innovatie op de werkvloer en tot een aangenamere werkomgeving. Deze technologie moet de operaties 'veiliger, eenvoudiger en productiever' maken, klinkt het.

Amazon werkt in zijn distributiecentra al sinds 2019 samen met Cloostermans. De mechatronische oplossingen van de Belgen worden bijvoorbeeld ingezet bij het verplaatsen van zware paletten of bij het verpakken van leveringen.

Nu nemen de Amerikanen het bedrijf uit Hamme over. De bedoeling is dat de 200 werknemers van Cloostermans samen met teams van Amazon nieuwe technologische oplossingen gaan ontwikkelen.

Vorig jaar richtte de Amerikaanse webwinkelgigant nog een innovatielab in Italië op, waar nieuwe ergonomische technologieën worden uitgedacht. Het concern ontwikkelde ook al een volledige autonome robot 'Proteus', die in de distributiecentra kan worden ingezet.

