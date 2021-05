Het Amerikaanse medialandschap wordt nog maar eens hertekend: Amazon neemt de filmstudio Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) over, zo maakte de e-commercegigant woensdag bekend. Amazon betaalt 8,45 miljard dollar, inclusief schulden, voor MGM.

De overname past in de onstilbare honger naar streamingcontent bij Amerikaanse media- en internetbedrijven. Voor Amazon gaat het om zijn grootste overname ooit sinds die van supermarktketen Whole Foods in 2017, voor 13,7 miljard dollar.

Bond en Rocky

Metro-Goldwyn-Mayer, dat in handen was van hefboomfondsen, heeft een grote catalogus aan blockbusters, zoals James Bond en Rocky. Amazon, dat 200 miljoen Prime-klanten telt, stond onder druk op de streamingmarkt door de komst van nieuwe spelers als HBO Max en Disney+. Vorige week werd nog de fusie tussen WarnerMedia en Discovery aangekondigd. De webwinkel heeft al een eigen filmstudio, maar kan nu een pak bekende inhoud toevoegen.

