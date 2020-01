Gebruikers die de website van Amazon bezoeken met de browserextensie Honey, kregen de voorbije dagen een waarschuwing te zien. Amazon meent dat het tooltje, dat online naar kortingscodes zoekt, een veiligheidsrisico inhoudt nu PayPal eigenaar van Honey is geworden.

Honey is met name in de VS een populaire browserextensie met in totaal meer dan 17 miljoen gebruikers. Doordat het tijdens het online shoppen automatisch op zoek gaat naar kortingscodes en andere promoties, kunnen gebruikers interessante besparingen doen. PayPal nam Honey eind november over voor het bedrag van vier miljard dollar, een van de grootste acquisities van de betaaldienst tot nu toe.

De voorbije vier jaar, zo lang is Honey al compatibel met Amazon, zag de e-commercegigant geen graten in de browserextensie, meldt Wired. Maar door de overname door PayPal beschouwt het bedrijf Honey als een veiligheidsrisico waarvoor klanten van de webwinkel gewaarschuwd moeten worden. "Honey houdt uw winkelgedrag bij, verzamelt data zoals uw aankoopgeschiedenis en kan uw gegevens inzien en aanpassen op elke website die u bezoekt", luidt de waarschuwing die Amazon gebruikers van de extensie voorschotelt. Het e-commercebedrijf raadt zijn klanten vervolgens aan het tooltje 'onmiddellijk te verwijderen'.

Amazon wilde volgens Wired geen verdere toelichting geven op de beschuldigingen aan het adres van Honey en eigenaar PayPal. Een woordvoerder van Honey zegt dat het bedrijf de verzamelde data uitsluitend gebruikt als dat voordelen oplevert voor de gebruiker, zoals het besparen van tijd en geld. Dit staat volgens de woordvoerder ook duidelijk te lezen in de privacy and security policy van Honey.

Honey is met name in de VS een populaire browserextensie met in totaal meer dan 17 miljoen gebruikers. Doordat het tijdens het online shoppen automatisch op zoek gaat naar kortingscodes en andere promoties, kunnen gebruikers interessante besparingen doen. PayPal nam Honey eind november over voor het bedrag van vier miljard dollar, een van de grootste acquisities van de betaaldienst tot nu toe.De voorbije vier jaar, zo lang is Honey al compatibel met Amazon, zag de e-commercegigant geen graten in de browserextensie, meldt Wired. Maar door de overname door PayPal beschouwt het bedrijf Honey als een veiligheidsrisico waarvoor klanten van de webwinkel gewaarschuwd moeten worden. "Honey houdt uw winkelgedrag bij, verzamelt data zoals uw aankoopgeschiedenis en kan uw gegevens inzien en aanpassen op elke website die u bezoekt", luidt de waarschuwing die Amazon gebruikers van de extensie voorschotelt. Het e-commercebedrijf raadt zijn klanten vervolgens aan het tooltje 'onmiddellijk te verwijderen'.Amazon wilde volgens Wired geen verdere toelichting geven op de beschuldigingen aan het adres van Honey en eigenaar PayPal. Een woordvoerder van Honey zegt dat het bedrijf de verzamelde data uitsluitend gebruikt als dat voordelen oplevert voor de gebruiker, zoals het besparen van tijd en geld. Dit staat volgens de woordvoerder ook duidelijk te lezen in de privacy and security policy van Honey.