Amazon is naar de koppositie geschoten op de 'BrandZ Top 100', de lijst waarin onderzoeksbureau Kantar jaarlijks de meest waardevolle merken ter wereld rangschikt.

Volgens de ranglijst van consultant Kantar, die sinds 2006 wordt opgesteld, steeg de waarde van het merk Amazon vorig jaar met 52 procent, tot 315 miljard dollar. De toename is volgens Kantar te danken aan "slimme overnames, een uitstekende dienstverlening aan de consument en het vermogen om de concurrentie voorop te blijven door een gevarieerd ecosysteem van producten en diensten aan te bieden".

Google, vorig jaar koploper, is gezakt naar de derde plaats met een merkwaarde van 309 miljard dollar. Apple, dat 309,5 miljard dollar waard is, is op de tweede plek blijven staan. Microsoft is vierde, Facebook zesde. Betaalbedrijf Visa staat tussen deze twee techgiganten in, op een vijfde plek.

Alibaba is voor het eerst het meest waardevolle Aziatische bedrijf. De Chinese webwinkel haalt de zevende plaats en laat daarmee 22 andere Aziatische merken achter zich, waaronder Tencent (achtste plaats, 130 miljard), Huawei en Baidu. Tencent stond vorig jaar op een vijfde plaats in de ranglijst, maar is zijn plek als beste Aziatisch merk dus kwijt.

Techbedrijven zijn de snelste stijgers in de top honderd. Netflix steeg van 61 naar 34, YouTube van 51 naar 39, Instagram van 91 naar 44, Adobe van 75 naar 45, Salesforce van 78 naar 46 en Uber van 81 naar 53. Nieuwkomers op de lijst zijn onder meer taxiapp Didi, smartphonemaker Xiaomi en spelcomputer Xbox.

Geen enkel Belgisch merk haalde de lijst.