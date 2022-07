E-commercereus Amazon werkt aan een Belgische versie van zijn webwinkel. Dat kondigde het Amerikaanse bedrijf donderdag zelf aan in een persbericht. Het is de bedoeling dat amazon.com.be (amazon.be was al bezet) 'ergens in de komende maanden' wordt gelanceerd.

Belgische klanten konden al langer in hun eigen taal bij Amazon terecht. Sinds 2003 bestaat de Franse webwinkel Amazon.fr, sinds 2016 was het Duitse Amazon.de ook in het Nederlands te raadplegen en in 2020 ging bij onze noorderburen Amazon.nl online. De eerste Belgische bestelling gebeurde zelfs al in juni 2002. 'Miljoenen Belgische klanten winkelen al jaren op de Amazon-webshops overal ter wereld', zegt het bedrijf.

Domein van Baloise

'Door in België een eigen platform te lanceren, willen we met een lokale shop een grote meerwaarde bieden', zegt country manager Belux Eva Faict. De Belgische webwinkel zal te vinden zijn onder de domeinnaam amazon.com.be. Het meer logische amazon.be is namelijk al jarenlang in handen van verzekeraar Baloise. Of er tussen beide partijen onderhandelingen zijn geweest, daar wil Amazon niets over kwijt. 'We hebben er alle vertrouwen in dat de klanten ons zullen vinden', aldus Faict.

Concretere informatie over de startdatum en met welk aanbod de lancering zal gebeuren, zijn er voorlopig niet. 'Alles zal gefinetuned zijn voor de Belgische klant', luidt het wel. Daarnaast zal er ook een specifieke klantendienst komen. Met name in Wallonië is Amazon met zijn Franse website al een gevestigde waarde op de e-commercemarkt. In Vlaanderen zal Amazon moeten opboksen tegen de Nederlandse webwinkels Bol.com en Coolblue.

Bezorgcentrum in Antwerpen

Amazon gaat nu op zoek naar Belgische kmo's om hun producten aan te bieden via de nieuwe webwinkel. Zij kunnen zich registreren op sell.amazon.com.be. Momenteel verkopen al meer dan duizend kmo's in ons land via een of meerdere van de ruim twintig buitenlandse Amazon-webshops.

In februari had Amazon al aangekondigd dat het zijn eerste Belgische bezorgcentrum zal openen in Antwerpen, waar pakjes vanuit sorteercentra in de buurlanden zullen worden verwerkt. Dat zou in de herfst openen. Eigenlijke leveringen zal Amazon niet op zich nemen. Daarvoor blijft het concern samenwerken met zijn bestaande onafhankelijke bezorgpartners, zoals bpost.

Wat de Belgische website voor gevolgen heeft voor (de prijs) van Amazons streamingdienst Prime in België is nog niet duidelijk. Eerder deze week raakte bekend dat een abonnement op Prime stevig duurder wordt in een aantal Europese landen, maar voor Nederland zou dat bijvoorbeeld niet het geval zijn. We hebben Amazon om opheldering gevraagd over een eventuele prijsstijging van Prime in ons land, maar ontvingen vooralsnog geen antwoord van het bedrijf.

