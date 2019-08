Amazon opent gigantische campus in India

Amazon heeft woensdag een gigantische campus in India geopend. Het complex in de stad Hyderabad is het grootste centrum van het bedrijf ter wereld.

(archieffoto) © Reuters

De bouw duurde drie jaar en kostte enkele honderden miljoenen dollars. De campus is ongeveer acht voetbalvelden groot en heeft een vloeroppervlakte van 170.000 vierkante meter. Er kunnen 15.000 mensen werken. In het complex moet aan cloudleverancier AWS, e-reader Kindle, slimme hulp Alexa en andere diensten worden gewerkt. India heeft meer dan 1 miljard inwoners, maar e-commerce staat er nog in de kinderschoenen. Amazon strijdt met bedrijven als Walmart om een deel van die markt in handen te krijgen.