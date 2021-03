Amazon Games heeft aangekondigd een nieuwe gamestudio te openen in het Canadese Montreal. Het bedrijf wil zich met de studio vooral richten op AAA-titels, dat zijn blockbusters die met veel budget worden gemaakt voor een groot publiek.

In eerste instantie zal de studio zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuwe online multiplayer. De studio komt onder leiding van veteranen die meewerkten aan Tom Clancy's Rainbow Six Siege bij de gamestudio Ubisoft. Six Siege is een schietspel dat sinds de lancering door meer dan zeventig miljoen mensen is gespeeld.

'Compleet unieke ervaring'

Xavier Marquis is een van de veteranen die nu aan de slag gaat als creatief directeur. 'Voortbouwend op acht jaar ervaring met Siege zijn we enthousiast om aan de slag te gaan met een leeg canvas en de creatieve vrijheid om een compleet unieke ervaring te maken in de wereld van multiplayers', zegt Marquis.

In eerste instantie zal de studio zich bezighouden met de ontwikkeling van een nieuwe online multiplayer. De studio komt onder leiding van veteranen die meewerkten aan Tom Clancy's Rainbow Six Siege bij de gamestudio Ubisoft. Six Siege is een schietspel dat sinds de lancering door meer dan zeventig miljoen mensen is gespeeld.Xavier Marquis is een van de veteranen die nu aan de slag gaat als creatief directeur. 'Voortbouwend op acht jaar ervaring met Siege zijn we enthousiast om aan de slag te gaan met een leeg canvas en de creatieve vrijheid om een compleet unieke ervaring te maken in de wereld van multiplayers', zegt Marquis.