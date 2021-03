Webwinkel Amazon heeft het logo voor zijn smartphone-app aangepast. Volgens sommige gebruikers leek het symbooltje op de snor van Adolf Hitler.

Vroeger maakte Amazon gebruik van een icoon met daarin een winkelwagentje. Maar onlangs paste de Amerikaanse e-commercegigant het icoontje aan. Er werd gekozen voor de gebogen Amazon-pijl met daarboven een stukje blauwe tape. Zo lijkt het alsof het logo lacht. Maar omdat de blauwe tape onderaan gekarteld was, deed het sommige gebruikers denken aan de karakteristieke snor van Adolf Hitler.

Intussen heeft Amazon het logo opnieuw aangepast. In die nieuwe versie is de gekartelde blauwe tape vervangen door een recht stuk blauwe tape waarvan een hoekje is omgeplooid.

