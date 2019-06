Webwinkelgigant Amazon heeft een drone voorgesteld die verticaal kan landen en die automatisch levende wezens en kabels ontwijkt. De drone zou over enkele maanden al pakjes moeten kunnen bezorgen.

Amazon probeert al langer de ideale bezorgdrone te ontwikkelen. Jeff Bezos kondigde de plannen aan in 2013 en liet toen verstaan dat de technologie tegen 2017 of 2018 zou klaar zijn. Drie jaar geleden voerde het bedrijf een test uit in het Verenigd Koninkrijk om pakketjes af te leveren via een drone, maar verder bleef het stil rond de bezorgplannen via de lucht.

Tot nu, want op een op een conferentie in Las Vegas stelde Amazon haar nieuwe bezorgdrone voor. Het nieuwe model zou stabieler zijn en de maximale vliegafstand zou zo'n 24 kilometer (15 mijl) bedragen. Deze drone zou bovendien stiller zijn dan zijn voorganger, zodat de kans kleiner is dat het gezoem de buren op de zenuwen werkt.

De drone kan pakketjes van maximaal 2,2 kilogram (5 pond bezorgen). "Dat klinkt misschien niet veel, maar 75 procent of 90 procent van de pakketjes die we leveren, zit onder deze limiet", zegt Jeff Wilke, CEO van de consumentenzaken bij Amazon. Over waar, wanneer en op welke schaal de technologie zal ingezet worden, blijft hij op de vlakte. "Je zal deze drone in de komende maanden pakketjes zien leveren", klinkt het.

De luchtrobot kan verticaal opstijgen en landen, als een helikopter. Om een geschikte landingsplaats te kiezen en om botsingen te voorkomen is de drone uitgerust met camera's en sensoren. Die moeten overhangende kabels en auto's signaleren. Met beeldherkenning kan de drone vanuit de lucht ook nagaan of er zich geen dieren of mensen in de buurt van de landingsplaats bevinden.

Dat laatste is erg belangrijk, want zorgen over de veiligheid kunnen dronebezorging in de weg staan. In de Verenigde Staten gelden, net zoals in België overigens, strenge regels. Luchtvaartautoriteit FAA heeft direct op de aankondigingen gereageerd. Amazon mag zijn drones de lucht in sturen, maar de vergunning geldt alleen voor proefvluchten en nog niet voor een echte bezorgdienst. Wel hoopt Amazon binnenkort goedkeuring te krijgen