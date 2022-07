Wie zijn Amazon Prime abonnement wil stopzetten, kan dat doen met twee muisklikken. Toch als je in Europa woont.

Een en ander is het gevolg van eisen van de Europese Commissie. Die zegt in een mededeling dat ze Amazon gedwongen heeft om een goed zichtbare 'Unsuscribe'-knop te tonen na klachten van verschillende consumentenorganisaties. De zogeheten 'dark patterns' van het proces waren niet in lijn met de Europese regels. 'Dark patterns' zijn het doolhof waardoor bedrijven je sturen wanneer je iets wil doen dat ze liever niet hebben, zoals een abonnement stopzetten of privacy-instellingen scherper definiëren. Vaak moet je daarvoor navigeren door een hele reeks menu's en 'bent u zeker?' vensters.

In de praktijk krijgt de website van Prime nu een duidelijke knop en zou je dus moeten kunnen stoppen met je abonnement in een paar muisklikken. De aanpassingen aan de website gelden voor landen van de EU en de Europese Economische Zone (dus ook Noorwegen en IJsland).

Een en ander is het gevolg van eisen van de Europese Commissie. Die zegt in een mededeling dat ze Amazon gedwongen heeft om een goed zichtbare 'Unsuscribe'-knop te tonen na klachten van verschillende consumentenorganisaties. De zogeheten 'dark patterns' van het proces waren niet in lijn met de Europese regels. 'Dark patterns' zijn het doolhof waardoor bedrijven je sturen wanneer je iets wil doen dat ze liever niet hebben, zoals een abonnement stopzetten of privacy-instellingen scherper definiëren. Vaak moet je daarvoor navigeren door een hele reeks menu's en 'bent u zeker?' vensters. In de praktijk krijgt de website van Prime nu een duidelijke knop en zou je dus moeten kunnen stoppen met je abonnement in een paar muisklikken. De aanpassingen aan de website gelden voor landen van de EU en de Europese Economische Zone (dus ook Noorwegen en IJsland).