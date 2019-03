Amazon stopt met drukknoppen om producten te bestellen

De Dash buttons werden in 2015 gelanceerd door Amazon en zijn drukknoppen die je bijvoorbeeld aan de wasmachine of koelkast kan bevestigen. Er op drukken voegt één specifiek product, bijvoorbeeld wasmiddel of tandpasta, toe aan je Amazon-winkelmandje.

Bijna vier jaar later stopt Amazon met de knoppen. Volgens het bedrijf shoppen mensen vandaag anders en zijn abonnementen en automatisch bestellen vandaag populairder. Ook zijn er meer mensen die vandaag via hun spraakassistent dingen bestellen.

Dat is althans de uitleg die Amazon er aan geeft. Zo kregen de knoppen ook het deksel op de neus in Duitsland waar een rechter ze illegaal verklaarde omdat gebruikers de prijs van een product niet konden zien alvorens ze te bestellen.

Daarnaast werden de knoppen door veel consumenten als overbodig aanzien en zijn ze specifiek gebonden aan Amazon. Voor een andere winkelketen zijn ze immers nutteloos.