Amazon lanceert waarschijnlijk in het vierde kwartaal van volgend jaar zijn eerste satellieten voor Project Kuiper, heeft het Amerikaanse webwinkel- en technologieconcern laten weten. Amazon steekt al langer veel geld in zijn programma om satellieten in een baan om de aarde brengen. Zo wil het concern consumenten verspreid over de wereld toegang geven tot breedbandinternet.

De eerste twee satellieten, KuiperSat-1 en KuiperSat-2, zullen prototypes zijn. Ze zullen naar de ruimte worden gestuurd met een RS1-raket die is gemaakt door ABL Space Systems. Dat bedrijf uit Californië wil nog dit jaar een testvlucht met zo'n raket uitvoeren. Het is de bedoeling dat de twee satellieten de eersten worden van een vloot van meer dan 3.200 Amazon-satellieten.

Amazon is niet de enige grote partij die fors investeert in satellieten. Ook Tesla-baas Elon Musk timmert met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX flink aan de weg op dit vlak. Musk ligt zelfs flink voor, aangezien zijn onderneming al heel veel satellieten in de ruimte heeft. Hij schatte eerder dit jaar ook al in met zijn satellietnetwerk Starlink overal ter wereld breedbeeldinternet te kunnen aanbieden, behalve in de poolgebieden. Het Starlink-systeem van Musk is al in tal van landen actief.

De eerste twee satellieten, KuiperSat-1 en KuiperSat-2, zullen prototypes zijn. Ze zullen naar de ruimte worden gestuurd met een RS1-raket die is gemaakt door ABL Space Systems. Dat bedrijf uit Californië wil nog dit jaar een testvlucht met zo'n raket uitvoeren. Het is de bedoeling dat de twee satellieten de eersten worden van een vloot van meer dan 3.200 Amazon-satellieten. Amazon is niet de enige grote partij die fors investeert in satellieten. Ook Tesla-baas Elon Musk timmert met zijn ruimtevaartbedrijf SpaceX flink aan de weg op dit vlak. Musk ligt zelfs flink voor, aangezien zijn onderneming al heel veel satellieten in de ruimte heeft. Hij schatte eerder dit jaar ook al in met zijn satellietnetwerk Starlink overal ter wereld breedbeeldinternet te kunnen aanbieden, behalve in de poolgebieden. Het Starlink-systeem van Musk is al in tal van landen actief.