E-commercegigant Amazon gaat in beroep tegen een boete van 746 miljoen euro die het bedrijf eerder opgelegd kreeg door de Luxemburgse privacytoezichthouder CNPD. Het bedrijf overtrad volgens de toezichthouder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Amazon kondigde kort na de bekendmaking van de boete al aan in beroep te gaan tegen de beslissing. Bloomberg meldde intussen dat de e-commercegigant daadwerkelijk bezwaar heeft ingediend bij het Luxemburgse Tribunal administratif. Dat is de instantie die zich buigt over bezwaren die worden ingediend over beslissingen van Luxemburgse toezichthouders.

Klacht van burgerrechtenorganisatie

De boete van CNPD is opgelegd naar aanleiding van een klacht van de digitale burgerrechtenorganisatie La Quadrature du Net. De klacht is bij de Luxemburgse toezichthouder ingediend omdat het Europese hoofdkantoor van Amazon in Luxemburg is gevestigd.

