Amazon test bezorgrobot

De Scouts van Amazon lijken uiterlijk zeer sterk op de leverrobots van de robotontwikkelaar Starship Technologies, die zijn machine al in 2016 lanceerde. In de testfase zet Amazon zes Scouts in in woongebieden in de county Snohomish, niet ver ten noorden van Seattle.

Leveringen met de robots zullen plaatsvinden van maandag tot vrijdag en enkel tijdens het daglicht. De karretjes volgen autonoom een ingestelde leveringsroute, maar zullen aanvankelijk nog vergezeld worden door een medewerker van Amazon. De technologiegigant verzekert dat de apparaten "veilig en efficiënt rond huisdieren, voetgangers en elk ander object op hun pad kunnen navigeren".

Amazon test met Prime Air ook het leveren van pakjes met autonome drones. Vorig jaar meldde persagentschap Bloomberg dat Amazon ook in het geheim zou werken aan robots die in huis kunnen worden ingezet.