De webwinkelgigant sloot de logistieke locaties vorige maand, nadat Franse rechters hadden geoordeeld dat het bedrijf meer moest doen om personeel tegen het coronavirus te beschermen.

Amazon verwacht vanaf dinsdag de zes distributiecentra weer op te kunnen starten. Het Amerikaanse bedrijf onderhandelt nog met Franse vakbonden en personeelsvertegenwoordigers over de te nemen veiligheidsmaatregelen.

Het techbedrijf kreeg in meerdere landen kritiek van medewerkers en vakbonden op de omstandigheden in distributiecentra. Het zou met maatregelen tegen coronabesmettingen op de werkvloer veel te laks zijn.

Een rechtbank in Frankrijk gaf de vakbonden daarin gelijk en oordeelde dat Amazon alleen nog de levering van essentieel geachte goederen mocht afhandelen. Ook in hoger beroep bleef dat vonnis staan.

